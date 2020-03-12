SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Sarıkamış'ta kızak yarışları nefes kesiyor - Spor
Sarıkamış, Türkiye, Aksu, Kars, Spor

Sarıkamış'ta kızak yarışları nefes kesiyor

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda kızak yarışları nefes kesiyor.

12.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:28
Sarıkamış'ta kızak yarışları nefes kesiyor

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda kızak yarışları nefes kesiyor.


Yarışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Koordinatörü Tuğrul Aksu, "Türkiye Kızak Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nı bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Şampiyonaya 50'nin üzerinde kulüp ve 150'nin üzerinde sporcu katıldı. 4 kategoride ayrı ayrı günlerde yarışlarımız olacak" dedi.


"Pistler mercek altında"


Sarıkamış'ta bulunan kızak pisti, Uluslararası Kızak Federasyonu tarafından gelen bir delege tarafından mercek altına alındı. Pistler onay aldığı takdirde uluslararası kızak yarışmalarının da Sarıkamış'ta yapılması planlanıyor.


Sarıkamış'ta bulunan Natürel Kızak Pisti'nin dünyanın sayılı pistlerinden birisi olduğunu ifade eden Tuğrul Aksu, "Bu yarışların bir özelliği de uluslararası federasyondan bir delegemiz geldi. Bu pistin uluslararası standartlarda olup olmadığını onaylamak için. Şu ana kadar her şey yolunda. Gelecek yıllarda dünya çapında yarışlar, dünya şampiyonası, dünya kupaları gibi bu pistimizde yapılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.


Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başlayan yarışmalarda çeşitli illerden 50 kulüpten katılan 150 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada küçükler kategorisinde yapılan yarışlarda sporcular zaman zaman zor anlar yaşandı. Kıyasıya devam eden yarışlarda sporcular ilk 3'e girmek için mücadele ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Spor
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Spor
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Spor
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Spor
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Spor
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump James Jeffrey Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Uğur Akkuş Sinan Akçıl Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Sarıkamış'ta kızak yarışları nefes kesiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:26:39. #1.14#