Sarıkamış'ta kış manzaraları

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Kızaklarını kapan çocuklar mahalle aralarında gönüllerince eğlenirken, çatılarda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimi bulduğu ilçede yağan kar en çocuk çocuklara yaradı. Mahalle aralarında bulunan yokuşlara koşan çocuklar kızakla kaydı. Düşe kalka kayan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

Sarıkamış'a beyazın yakıştığını ifade eden vatandaşlar, "3-4 gündür devam eden bir kar yağışı var. Sonunda beklediğimiz kar yağdı. Çok mutluyuz. Sezon da açılacak, kayağa gideceğiz inşallah. Güzel, her yer bembeyaz, tertemiz, müthiş bir şey" dediler.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimi bulurken, ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 40 santim olarak ölçüldü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı