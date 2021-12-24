Sarıkamış'ta kayak sezonu açılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıkamış'ta kayak sezonu açılıyor

Sarıkamış'ta kayak sezonu açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kristal karıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açılıyor.

Kristal karıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açılıyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bugün yapılacak olan programla 2021-2022 kayak sezonunu resmen açılmış olacak.

Alplerden sonra kristal kara sahip olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi 5 telesiyej, toplam uzunluğu 33 kilometreyi bulan farklı uzunluklardaki 10 pist ile kayak severlere hizmet verecek.

Son yağan karla birlikte kar kalınlığının 50 santimi bulduğu kayak merkezinde vatandaşlar gönüllerince kayma fırsatı bulacak. - KARS

Dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model aracı garajından çıkarmıyor

Dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model aracı garajından çıkarmıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title