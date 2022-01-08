Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı (2)

JANDARMA 107'NCİ YIL MEŞALESİNİ YAKTI

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü törenlerinin akşamki bölümünde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ellerindeki meşalelerle kayarak Sarıkamış 107. Yıl yazısını yaktı. Jandarmayla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da meşalelerle etkinliğe katıldı.