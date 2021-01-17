Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu
Araç içinden çekilmiş karlı yollar Karla kaplı ormanlar İlçe merkezinden kar manzaraları Yolda giden araçlar Çatıda duran güvercinler Buz sarkıtları Kar küreyen insanlar Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipiKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Araç içinden çekilmiş karlı yollar
Karla kaplı ormanlar
İlçe merkezinden kar manzaraları
Yolda giden araçlar
Çatıda duran güvercinler
Buz sarkıtları
Kar küreyen insanlar Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışının ardından tipi etkili oldu.
Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin önünde, arabalarının üzerindeki kar yığınlarını temizledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci