Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu

Araç içinden çekilmiş karlı yollar Karla kaplı ormanlar İlçe merkezinden kar manzaraları Yolda giden araçlar Çatıda duran güvercinler Buz sarkıtları Kar küreyen insanlar Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipiKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.