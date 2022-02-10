Sarıkamış'ta kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
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Karlı kayakçı heykeli Karla kaplı yerler Yolda ilerleye araçlar Yolda yürüyen insanlar Kar temizliği yapan vatandaşlar Buz sarkıtları ve kuşlar KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
KARS (AA) - Karlı kayakçı heykeli
Karla kaplı yerler
Yolda ilerleye araçlar
Yolda yürüyen insanlar
Kar temizliği yapan vatandaşlar
Buz sarkıtları ve kuşlar KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars
Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.
Karın yanı sıra kentte etkisini gösteren sis de görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, bu nedenle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Söz konusu illerde Karayolları, belediye ve il özel idaresi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.