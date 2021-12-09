Sarıkamış'ta kar yağışı - Haberler
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Sarıkamış'ta kar yağışı

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Sarıkamış ilçesinden kış manzaraları Binalarda oluşan buz sarkıtları Ağaçlardaki kar birikintileri Ekiplerin karla mücadele çalışmaları Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan yollar Esnafın iş yerlerinin önünü temizlemesi Vatandaşların araçlarının üzerini temizlemesi Çocukların kar...

Sarıkamış ilçesinden kış manzaraları

Binalarda oluşan buz sarkıtları

Ağaçlardaki Kar birikintileri

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları

Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar

Karla kaplanan yollar

Esnafın iş yerlerinin önünü temizlemesi

Vatandaşların araçlarının üzerini temizlemesi

Çocukların kar topu oynaması KARS - Sarıkamış'ta kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta kar yağışı

Sarıkamış'ta kar yağışı

Sarıkamış'ta kar yağışı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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