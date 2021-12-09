Sarıkamış'ta kar yağışı
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Sarıkamış ilçesinden kış manzaraları Binalarda oluşan buz sarkıtları Ağaçlardaki kar birikintileri Ekiplerin karla mücadele çalışmaları Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan yollar Esnafın iş yerlerinin önünü temizlemesi Vatandaşların araçlarının üzerini temizlemesi Çocukların kar...
Sarıkamış ilçesinden kış manzaraları
Binalarda oluşan buz sarkıtları
Ağaçlardaki Kar birikintileri
Ekiplerin karla mücadele çalışmaları
Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar
Karla kaplanan yollar
Esnafın iş yerlerinin önünü temizlemesi
Vatandaşların araçlarının üzerini temizlemesi
Çocukların kar topu oynaması KARS - Sarıkamış'ta kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.