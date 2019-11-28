Sarıkamış'ta kar hayatı olumsuz etkiledi

28.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:55

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Sarıkamış kara teslim, iki gündür lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. İşlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.



Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.



Kar yağışı en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü. - KARS

Kaynak: İHA