Sarıkamış'ta Jandarma Şehit Babalarını Unutmadı
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Sarıkamış'ta Jandarma Şehit Babalarını Unutmadı

Kars'ın Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı, 21 Haziran Babalar Günü Nedeniyle Şehit Babalarını Ziyaret Etti.

Sarıkamış'ta Jandarma Şehit Babalarını Unutmadı
21.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:56

Kars'ın Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı, 21 Haziran Babalar Günü Nedeniyle Şehit Babalarını Ziyaret Etti.

Babalar Günü'nde Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev başında şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret etti.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleşen ziyarette şehit babaları Mehmet Çağun, Aslan Emenet, ve İdris Yenice ziyaret edildi. Şehit aileleri askerleri büyük bir memnuniyetle karşıladı. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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