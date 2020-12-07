Sarıkamış'ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı
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Sarıkamış'ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı

07.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:32
Sarıkamış'ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ilçeye bağlı köylerde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtıldı.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ilçeye bağlı köylerde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtıldı.

50 adet tablet ilçe merkezine bağlı köy okullarına teslim edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Tabletlerin ulaştığı okullarda eğitim gören öğrenciler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. - KARS

Sarıkamış'ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı
Sarıkamış'ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı
Sarıkamış'ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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