Sarıkamış'ta jandarma öğrencilere tablet dağıttı
07.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:32
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ilçeye bağlı köylerde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtıldı.
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ilçeye bağlı köylerde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtıldı.
50 adet tablet ilçe merkezine bağlı köy okullarına teslim edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Tabletlerin ulaştığı okullarda eğitim gören öğrenciler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı