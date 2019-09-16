Sarıkamış'ta"İlköğretim Haftası" kutlandı

16.09.2019 15:00

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolasıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçedeki Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda konuşan Karabağ, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlamanın coşku ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

İlçe olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her şeyde bir adım daha ileriye gitme mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Karabağ, "Bu eğitim öğretim yılında da yalnızca eğitimle kalmayıp sosyal ve kültürel alanlarda da atılım gerçekleştireceğiz. İlçe merkezi ve köylerde bulunan 78 okul, 9 bin 303 öğrenci ve 760 öğretmenimizle güçlü bir enerjiyle çalışacağız. Meslektaşlarımın Şehitler diyarı bu topraklarda öğrencilerimizin yetiştirilmesi konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancımız tamdır." dedi.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve yeni okula başlayan öğrencilere çiçek verilmesiyle sona erdi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA