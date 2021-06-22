Sarıkamış'ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıkamış'ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı

Sarıkamış'ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıkamış'ta maden tesislerine giren hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı.

Sarıkamış'ta maden tesislerine giren hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.

Jandarma Asayiş Timlerince yürütülen çalışmalarda bir şirkete ait Krom Maden Tesisine hırsızlık için giren şüpheli şahıslar olaydan sonra kaçtı. Asayiş Timlerince yapılan takip ve titiz araştırmada olayın şüphelisi 5 kişi, yaklaşık bin metre kablo ve hırsızlıkta kullandıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.,

Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler yapılan GBT sorgu kayıtlarında (Nitelikli Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yakacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı) suçlarından çok sayıda sabıka kayıtları tespit edildi.

Jandarma'daki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarılacak. - KARS

Sarıkamış'ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı
Sarıkamış'ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dinlenmek için ara veren işçi, mermer bloğun altında kalarak feci şekilde can verdi
Dinlenmek için ara veren işçi, mermer bloğun altında kalarak feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıkamış'ta hırsızlar son işlerinde jandarmaya yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:37:28. #1.16#

title