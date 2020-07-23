Sarıkamış'ta dezenfekte çalışmaları yoğunlaştı Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri, Sarıkamış Devlet Hastanesi, kurum binaları, taksiler, toplu taşıma araçları, berber ve kuaförlerden dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı söyledi.

İlçede maske takmanın dün zorunlu hale getirildiğini anımsatan Hayali, şöyle konuştu:

"Kovid-19 çıktıktan bu yana belediye olarak bütün imkanları zorlayarak her türlü tedbiri aldık. İlçedeki kamu binaları esnaflarımızın iş yerleri, toplu taşıma araçlarını sürekli dezenfekte ettik. Şu anda tedbiri elden bırakmamak için deznefekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu işin şakası yok, vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, mutlaka maske taksınlar ve sosyal mesafeye dikkat etsinler. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce sıkı denetimler yapılıyor, kurallara uymayan vatandaşlarımız hakkında idari işlem uygulanacaktır."

Kaynak: AA