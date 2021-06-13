Sarıkamış'ta çöp konteynerinde yiyecek arayan bozayı yavrusu görüntülendi
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Sarıkamış'ta çöp konteynerinde yiyecek arayan bozayı yavrusu görüntülendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde merkeze inen bozayı yavrusu, çöp konteynerindeki yiyecekleri yerken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde merkeze inen bozayı yavrusu, çöp konteynerindeki yiyecekleri yerken görüntülendi.

İlçe yakınındaki ormanlık alandan gelen ayı yavrusu, İnönü Mahallesi'nde bir süre gezindikten sonra çöp konteynerlerinin içine girdi.

Vatandaşlar, bulduğu yiyeceklerle karnını doyurmaya çalışan ayıyı, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Mahalleye gelerek vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri, siren çalarak ayının bölgeden uzaklaşmasını sağladı.

Ormanlık alana giren ayı yavrusu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sarıkamış'ta çöp konteynerinde yiyecek arayan bozayı yavrusu görüntülendi
Sarıkamış'ta çöp konteynerinde yiyecek arayan bozayı yavrusu görüntülendi
Sarıkamış'ta çöp konteynerinde yiyecek arayan bozayı yavrusu görüntülendi
Sarıkamış'ta çöp konteynerinde yiyecek arayan bozayı yavrusu görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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