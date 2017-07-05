Sarıkamış'ta Çiftçilere Yeni Hizmet

Sarıkamış ilçesinde çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla kurulan gezici muayene istasyonu hizmete sunuldu.



Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezici muayene istasyonu uygulamasının çiftçiler adına sevindirici olduğunu söyledi.



Uygulama kapsamında bir çok traktörün fenni muayenesinin yapıldığını ifade eden Gök,"İlçe merkezi ve köylerimizdeki traktörlerin gezici ekipler tarafından muayenelerinin yapılıyor olması çiftçilerimiz açısından olumlu karşılanmaktadır. Çiftçilerimize en yakın muayene istasyonu Kars'ta olduğundan ilçeye ve köylerimize 70-80 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bu manada bu hizmetleri çiftçilerimizin ayağına getiren Tüvtürk yetkili ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Gök, traktör arızaları sebebi ile meydana gelebilecek kazalarında bu muayene sonrasında alt seviyeye ineceğini umduğunu sözlerine ekledi.