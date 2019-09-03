Sarıkamış'ta bozayı telef oldu

03.09.2019 15:38

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı demiryolu üzerinde telef olmuş vaziyette bulundu.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan çöplüğün ortasından geçen Kars-Ankara demir yolu hattı üzerinde bir bozayı telef oldu.

Bölgedeki kızıl şahinlerin telef olan bozayı ile beslendiği gözlendi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanlık alan yakınında bulunan ve bozayılara hazır besin kaynağı sunan çöplüğün yaban hayvanları için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının çöplüğe gidebilmesi için hem kara yolu hemde demir yolunu geçmesi gerektiğini, bununda tehlikeli sonuçları olduğunu belirten Çoban, "Yaban hayvanlara zarar vermemek için bu çöplüğün rehabilitesi ve kademeli olarak kapatılması gerekiyor. Dernek olarak ilgili kurumları bilgilendirdik. Buradan özellikle bu hattan geçen tren makinistlerimizden rica ediyorum. Çöplüğün içerisinden geçerken çok yavaş ve dikkatli olalım, siren çalarak ayıların hattan uzaklaşmalarını sağlayalım." dedi.

Çoban, bozayılarının beslenmek için yavrularıyla raylardan geçtiğini ifade ederek, "Karanlık olduğundan dolayı tren çarpması sonucu her yıl burada ayılar telef oluyor. Eski Erzurum yolu olan kara yolumuzda ise Karayolları 18. Bölge Müdürlüğümüz yaban hayvanları için uyarı levhaları koymuş. Sürücülerimizden istirham ediyoruz, bu levhaları görün ve düşük hızda bu bölgeden geçin, aksi takdirde büyük bozayıya çarparsanız hem kendi hayatınızı hemde yaban hayvanlarının hayatını tehlikeye atarsınız." diye konuştu.

Kaynak: AA