Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
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Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi

Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezine inmeye başladı.

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezine inmeye başladı. Çöp konteynerine girerek yiyecek arayan yavru ayı dikkat çekerken, bir boz ayıda 3 yavrusuyla birlikte karınlarını doyururken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar, yavrularıyla birlikte ilçe merkezine kadar geliyor. Geceleri karınlarını doyurmak için ilçe merkezine inan ayılar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Ayılar gören vatandaşlar korkmadan ayılara yaklaşarak görüntü çekerken, bir yavru ayı ise çöp konteynerinde yiyecek aradı. Konteynerin içine giren ayı renkli görüntülere sahne oldu. Bir başka ayı ise yavrularıyla birlikte ilçe merkezinde yiyecek arardı, anne ayı evirdiği çöp konteynerinde yavrularının karınlarını doyurmaya çalıştı. Anne ayı ve yavruları karınlarını doyururken, bir yavru ayı ise ayağa kalkarak etrafı gözetledi. O anlar anbean kaydedildi.

Çöp konteynerine girerek gözlerde kaybolan yavru ayı zaman zaman ise başını çıkarak dışarıyı kontrol etti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, akıllara "Dikkat köpek var" uyarı yazısının yerine "Dikkat konteynerde ayı var" getirdi. - KARS

Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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