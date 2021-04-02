Sarıkamış'ta bir köy karantinaya alındı.
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Sarıkamış'ta bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars'ın Sarıkamış ilkçesine bağlı Çamyazı köyü Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köy girişine güvenlik şeridi çekerek köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı