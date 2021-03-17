Sarıkamış'ta "Bin Bir Kitap Anlatıcısı eTwinning" projesi tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sarıkamış'ta "Bin Bir Kitap Anlatıcısı eTwinning" projesi tanıtıldı

17.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Sarıkamış'ta

Sarıkamış ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerince "Bin Bir Kitap Anlatıcısı eTwinning" projesi hayata geçirildi.

Sarıkamış ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerince "Bin Bir Kitap Anlatıcısı eTwinning" projesi hayata geçirildi.

Okul müdürü Ümran Ekinci ile proje sorumlusu öğretmen ve öğrenciler, Türkiye'den sekiz, Azerbaycan'dan bir olmak üzere toplam dokuz ortağın yer aldığı projeyi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok'a tanıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, ulusal ve uluslararası arenada yapılacak her türlü projeye destek vereceklerini belirtti.

Proje yürütücüsü İngilizce öğretmeni Hilal Sevinç de yaptığı sunumda, projenin amaçlarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkamış'ta "Bin Bir Kitap Anlatıcısı eTwinning" projesi tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:30:49. #1.15#
title