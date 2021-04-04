Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı

Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK - Haberler | Güncel
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda kış uykusundan uyanan ayılar, dron ile görüntülendi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda kış uykusundan uyanan ayılar, dron ile görüntülendi. Yiyecek arayışı için inlerinden çıkan ayılar, çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı.

Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda kış uykusuna yatan ayılar, mart ayının sonlarına doğru havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte teker teker uyanmaya başladı. Bir kış boyu kaldıkları inlerinden yavruları ile birlikte çıkan ayılar, Sarıkamış çöplüğüne doğru gruplar halinde yiyecek aramaya çıktı. Ayılar, geliş gidiş güzergahındaki çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı. Yavrular, ilçe çöplüğüne yakın alandaki dereden su içti. Bu sırada yavrularının suya düştüğünü gören ayılar, yanlarına geldi. Ayılar, dron kameralarıyla görüntülendi.


Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı
Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 09:18:40. #1.14#
title