Sarıkamış'ta ayılar kış uykusundan uyandı

- Sarıkamış'ta ayılar kış uykusundan uyandı Soğuksu bölgesinde gelen ayı cep telefonuyla kaydedildi Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezinde görülmeye başladı.

- Sarıkamış'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Soğuksu bölgesinde gelen ayı cep telefonuyla kaydedildi

KARS - Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezinde görülmeye başladı. Soğuksu bölgesine gelen boz ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan boz ayılar kış uykusundan uyandı. Kış uykusundan uyanan ve aç olan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine iniyor.

Sarıkamış Soğuksu bölgesine inen boz ayı bölge ye su doldurmak için gelen vatandaşlar tarafından an be an cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlardan korkan ayı koşarak ormanlı alana gitti. Ayı daha sonra ormanlık alanda gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı