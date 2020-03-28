- Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› - Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü! - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış, Kars

- Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü!

- Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü! Sarıkamış'ta korona virüs tedbirleri kapsamında, giriş ve çıkış noktalarında, trafik ekiplerince ateş ölçerle trafik kontrolleri yapılıyor.

28.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:26
- Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü!

- Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü!

KARS - Sarıkamış'ta korona virüs tedbirleri kapsamında, giriş ve çıkış noktalarında, trafik ekiplerince ateş ölçerle trafik kontrolleri yapılıyor.

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda sürücülerin ateşleri ölçülürken, görevliler sürücüler ve yolcuları alınması gereken tedbirleri kapsamında bilgilendirdi.

Sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, araçlarda bulunan vatandaşlara kısmi sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması, diğer vatandaşların ise ihtiyaç haricinde dışarı çıkmaması ve uyulması gereken "14 kural" hakkında da bilgilendirme yaptı.

Yapılan uygulamalarının yerinde olduğunu ifade eden vatandaş, "Sarıkamış'ta polis ekipleri genel bir kontrol yapıyor. Hepsine teşekkür ederiz. Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Umarım biran önce ülke bu durumdan kurtulur, normal günlerimize geri döneriz" dedi.

Sarıkamış'ta ateş ölçerle yapılan yol kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirilirken, vatandaşlar ise yapılan kontrollerde güvenlik güçlerine yardımcı oluyor.

- Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü!

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haber
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haber
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Cahit Özkan Donald Trump Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Falcao Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Rize Türk Polis İtalya
Şu an buradasınız: - Sarıkamış'ta ateş ölçerli trafik kontrolü! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:21:23. #1.15#
title