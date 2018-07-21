Sarıkamış'ta Asfalt Çalışması

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolların asfaltlanması için Sarıkamış Belediyesi, yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.

Belediye Başkanı Göksal Toksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıldır devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yolların asfaltlanması ve çevre düzenlemesi için kolları sıvadıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana ilk iş olarak alt yapı çalışmalarını başlattıklarını ve başarı ile tamamladıklarını belirten Başkan Toksoy, "Başta su olmak üzere kanalizasyon, telekom, doğalgaz ve elektrik olmak üzere Sarıkamış'ın altyapı sorunlarını ortadan kaldırdık. Bunu bile bile öncelikli işimiz alt yapı oldu ve alt yapıyı tamamladık." diye konuştu.

Şehitler diyarı Sarıkamış'ta modern yolların yapıldığını anlatan Toksoy, şöyle konuştu:

"İlçenin tüm yollarının sıcak asfalt yapılmasına karar verdik, ilgili firmayla imzalarımızı attık. Yakında sıcak asfalt çalışmalarına başlanacak. 26. Dönem UDH Bakanı şimdiki Milletvekili Ahmet Arslan'a, eski Milletvekili Selahattin Beyribey'e, 26. dönem Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'a, Sarıkamış halkı adına teşekkür ediyorum."