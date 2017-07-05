Sarıkamış'ta Alt Yapı Çalışmaları

Sarıkamış ilçesinde içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları devam ediyor.



İller Bankası Genel Müdürlüğü, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında, ilçenin 80 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesinde, eski çelik ve beton asbest boruların yerine dünya standartlarına uygun polietilen borular döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor.



Yaklaşık 6 milyon 500 bin liraya mal olan projenin yüzde 50'si SUKAP çerçevesinde hibe olarak karşılanıyor.



Tepe Mahallesinde içme suyu ana şebeke hattının tamamlanmasının ardından abone hattı bağlantıları yapılmaya başlandı.



Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Fen İşleri Müdürü Muhammed Budak,Tepe Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında içme suyu abone bağlantılarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.



Başkan Toksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın 100 yıllık birikmiş altyapı sorunlarını çok hızlı bir şekilde ele alarak çözmeye başladıklarını söyledi.



İçme suyu şebeke hattının projeye uygun şekilde döşendiğini belirten Toksoy, şöyle konuştu:



"Şu anda çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Dünya standartlarına uygun, kaliteli polietilen boruları döşüyoruz. Tepe mahallemizden başlamıştık, şimdi ana şebeke hattın döşendiği yerlerde abone hattını bağlantılarını yapmaya başladık. Planlamayı yapmışız,bu yıl sonuna kadar 8 mahallenin de içme suyu şebekesi yenilenerek abone bağlantıları yapılacak. Biz bu yılın sonunda tüm şehrimize yeni şebekeden, yeni abone bağlantılarından musluklardan su akıtacağız."