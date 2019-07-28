Sarıkamış'ta ağaçlarda meyve bereketi

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla ağaçlar bol miktarda meyve tuttu.

İlçede hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla elma, armut, çilek, kiraz, vişne, erik ve dut ağaçları ilk kez bol ürün verdi.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve ağaçları için çok faydalı bir yaz mevsimi geçirdiklerini söyledi.

Önceki yıllarda iklim şartları dolayısıyla meyvelerin fazla yetişmediğini anlatan Öncü, "Bu sene aşırı sıcaklıklardan dolayı meyve ağaçları bol ürün verdi. Bütün bahçelerde meyve ağaçları şimdiye kadar görülmemiş şekilde meyve verdi. Neredeyse dallar kırılıyor. Demek ki memleketimiz sıcak olsa her türlü meyve yetişirmiş. İklim şartları el verse her şey olurmuş." diye konuştu.

Vatandaşlardan Hikmet Yılmaz da yıllar önce bahçesine ektiği elma, armut, kiraz, erik, dut ve vişne ağaçlarının ilk defa yenilebilir ürün verdiğini belirtti.

Kaynak: AA