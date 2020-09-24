Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

24.09.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:53
Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Sarıkamış'ta, 2019 yılında 2 aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi tekrar gözaltına alındı.

Sarıkamış'ta, 2019 yılında 2 aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi tekrar gözaltına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı Köyü'nde Mayıs 2019'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Kasten Öldürme olayı ile ilgili tutuksuz olarak şüpheli sıfatıyla yargılanan H.K. (42), R.K. (39) ve İ.K (75) hakkında 24.09.2020 günü Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında Kasten Öldürme Suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından mevcutlu olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Canan Kaftancıoğlu
Magazin Bülent Ersoy Özlem Yıldız Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 15:57:20. #1.14#
title