Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği köyde gözyaşı ve hüzün var

KARS - Sarıkamış, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şokunu yaşıyor. Gözyaşı ve hüznün hakim olduğu Çamyazı Köyü'nde yakınlarını kaybeden Göçmen ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Sarıkamış'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı arazi kavgasıyla ilgili gözaltına alının 10 kişinin sorgusu tamamlanmak üzere, sorgusu tamamlandıktan sonra şüphelilerin adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verilmesinin ardından ailenin yakınları da köye akın etti.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Resul Göçmen, Necati Göçmen, Bilal Göçmen, Mahir Göçmen, Hasan Göçmen, Ahmet Palaoğlu'nun defnedildiği köy mezarlığına gelen yakınları gözyaşı döküyor.

Öte yandan Çamyazı köyünde güvenlik önemleri devam ediyor. Jandarma ve komando timin yanı sıra köy giriş ve çıkışında zırhlı araçlar bulunuyor. Gözyaşının hakim olduğu köyde Sarıkamışlılar, kaybettikleri yakınlarına ağlıyor.

Kaynak: İHA