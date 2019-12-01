Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem (2) - KARS
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
01.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:30
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem (2) - KARS