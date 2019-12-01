Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem (2) - KARS
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Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem (2) - KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:30

'ın ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde deprem (2) - KARS
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