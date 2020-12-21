Sarıkamış'ta 3 köy karantinaya alındı
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Sarıkamış'ta 3 köy karantinaya alındı

21.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:53
Sarıkamış'ta 3 köy karantinaya alındı

Sarıkamış'ta Korana virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Sarıkamış'ta Korana virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu ve Belencik ve Şehitemin köyleri Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Alisofu, Belencik ve Şehitemin köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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