Sarıkamış'ta 2 bin kişi meşaleli yürüyüşle 15 Temmuz şehitlerini andı - KARS
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.
16.07.2020 01:40 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:01
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen şehitleri anma programı, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Ardından Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde meşaleli yürüyüş yapıldı.
Kaynak: AA