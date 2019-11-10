Sarıkamış'ta 10 Kasım töreni düzenlendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle tören düzenlendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde yapılan törende protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bayraklar yarıya indi.
Atatürk Anıtına Çelenk Koyma Törene Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Piyade Albay Ahmet İşler, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Osman Gül, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve TSK Temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS