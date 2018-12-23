Sarıkamış Şehitlerini Ilgaz'ın Zirvesinde Andılar

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, Sarıkamış şehitlerini Ilgaz Dağı'nın zirvesinde eksi 10 derecede andılar.

KASDOFF üyesi yaklaşık 30 offroad pilotu dün akşam saatlerinde Kastamonu Kadıdağı mevkisinde bir araya geldi. On arabayla Ilgaz Dağı'na hareket eden grup, kar ve çamur nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Dar ve bozuk yollardan geçerken güçlükler yaşayan pilotlar, zirveye ulaşmak için mücadele verdi.

Yaklaşık 6 saat süren zorlu parkurun ardından grup, sabaha karşı 3 sularında Ilgaz'ın zirvesi olan 2586 metre yükseklikteki Büyükhacet Tepesi'ne ulaştı. Kulüp üyeleri, 40 santimetreyi bulan karda, eksi 10 derecede Türk bayrağı açıp Sarıkamış şehitleri için dua etti.

Üyeler, sabah saatlerinde Kastamonu'ya dönüş yaptı.

KASDOFF Denetim Kurulu Üyesi Ali Güllü, Büyükhacet Tepesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın 104. yıl dönümü nedeniyle Ilgaz Dağı'nda olduklarını söyledi.

Sarıkamış'ın tüm vatanseverlerin içini sızlattığını ifade eden Güllü, "Bu gece burada toplanmamızın yegane nedeni bundan 104 yıl önce yine bu gece dedelerimizin, şehitlerimizin Sarıkamış'ta bu soğuğu nasıl hissettiğini anlamaktır. Hep beraber zorlu yollardan geçerek Ilgaz'ın zirvesine çıktık. O soğuğu hep birlikte hissettik." dedi.

Geceyi Ilgaz'da geçirdiklerini dile getiren Güllü, "Burası yaklaşık 2600 metre yükseklikteki Büyükhacet zirvesi. Soğuk -10 derece. Arkadaşlarımızla birlikte geceyi burada geçirdik. Sarıkamış şehitlerimizin ruhuna dua edip onları andık." diye konuştu.

Kaynak: AA