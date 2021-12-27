Son dakika haber: ŞANLIURFA - Sarıkamış şehitlerini anmak için Karacadağ'a yürüdüler

FIRAT, MALATYA (AA) - Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan yola çıkan bir grup doğasever ve sporcu, Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin askeri anmak amacıyla 1919 rakımlı Karacadağ'da yürüyüş düzenledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında şehit olan 90 bin asker anısına Fırat Gezginler Kulübü, Nida Sanat Topluluğu ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübünce (DİDOSK) organize edilen yürüyüşe, 90 doğasever ve sporcu katıldı.

1919 rakımlı Karacadağ'a çıkan grup yaklaşık 5 kilometrelik parkurda yürüdü. Zirveye çıkan doğaseverler ve sporcular, Türk Bayrağı açarak şehitleri andı.

Fırat Gezginler Kulübü üyesi Seyfettin Çatalkaya, Sarıkamış şehitlerini anmak için Karacadağ'ın zirvesine çıktıklarını dile getirerek, "Şehitlerimizin o dönemde yaşadıklarını bir nebze de olsa anlayabilmek ve o ruhu hissetmek adına karla kaplı Karacadağ'a yürüdük. 90 sporcu ve doğaseverle zorlu parkuru tamamlamayı başardık. Biz kısa bir parkurda bu kadar zorluk ve sıkıntı yaşarken şehitlerimizin nelerle mücadele ettiğini ancak tahmin edebiliyoruz. Şehitlerimize minnet borçluyuz, Allah rahmet eylesin." dedi.

DİDOSK üyesi Eray Karahan ise Sarıkamış'ta şehitlere çok şehitlerin anısına bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, vatan uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yürüyüşe katılan Derya Özbay da, zorlu bir parkurda yürüdüklerini aktararak, "Sarıkamış'ta şehit olan askerlerimizin anısına yürüdük. Karacadağ'ın zirve noktasındayız, tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.