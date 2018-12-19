Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü yapıldı.

Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde toplanan grup, Talas Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nda kurşun atmadan şehit olanları anmak için her yıl bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çolak, Türk milletinin her zaman, her şartta vatanın ve milletinin savunucusu olduğunu sözlerine ekledi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise, "Türk milleti, tarihinde, anlı şanlı zaferler kazandığı gibi Sarıkamış Harekatı gibi unutulmaması gereken acı hatıralarda bizleri devretmiştir." dedi.

Kaynak: AA