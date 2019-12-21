Sarıkamış şehitlerini andılar

21.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:17

Samsun'da yaklaşık 120 öğrenci ve vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak, Sarıkamış harekatında şehit olan Mehmetçikleri andı.



Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşlarından oluşan yaklaşık 120 kişilik grup, Sarıkamış harekatının 105. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Şehitler için düzenlenen yürüyüş lise önünde başlayarak Tekkeköy İlçe Meydanı'nda son buldu. Meydanda toplanan insanlar burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua yaptı.



Yürüyüşle ilgili açıklama yapan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Narin, "Sarıkamış şehitlerinin 105. yıl dönümünde bütün şehitlerimizi düzenlediğimiz fener alayı ile andık. Meydanda öğrencilerimiz ile toplanarak şehitler için hatim duası yaptık ve Kur'an-ı Kerim okuduk. Bize bu vatani emanet eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA