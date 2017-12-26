Sarıkamış Şehitlerimiz Anısına Tırmandılar

Kahraman şehitlerimizin minnet ve rahmetle anıldığı faaliyete Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Şubesi sporcuları da katılım sağladı.

Sarıkamış Harekati'nin 103. yılında, şehit olan 90 bin askerimizin anısında Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na tırmanış gerçekleştirildi. Düzenlenen faaliyete Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Şubesi sporcuları da katılım sağladı. Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı önünde toplanan grup burada dev Türk bayrağı açarak, önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Buradaki törenin ardından katılımcılar Muradiye Camii'ne kadar yürüdüler. Ardından araçlara binen kafile Spil Dağı kanyonu girişinde oduncu yolundan tırmanışa başladı. Karlı ve oldukça soğuk havada gerçekleştirilen faaliyet Geyik Suyu mevkiinde sonlandırıldı.