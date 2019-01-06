Sarıkamış Şehitleri Zonguldak'ta Anıldı

ZONGULDAK ve Ereğli ilçesinde, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan on binlerce asker için anma yürüyüşü düzenlendi.

Sarıkamış'ta şehit düşen Mehmetçikleri anmak için toplanan grup, Milli Egemenlik Caddesi'nden yürüyüşe başladı. Yürüyüşe, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşü bırakmadı. Zonguldak Valiliği önünde sona eren yürüyüş, İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duaların ardından son buldu. Katılımcılara çorba ikram edildi.

Ereğli ilçesinde de Merkez Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Ereğli Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, Atatürk Anıtı önüne kadar süren yürüyüşte dev Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafları ve dövizler taşıdı. Anıt önünde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program sonunda sahil yürüyüş yolunda bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakıldı. - Zonguldak

Kaynak: DHA