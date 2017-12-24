Sarıkamış Şehitleri Şenkaya'da anıldı



ERZURUM - Osmanlı-Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler Şenkaya'nın Gaziler Köyü'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şenkaya İlçesi'nde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gaziler Mahallesi Allahukber Şehitleri Meydanı'ndaki törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, vali yardımcılar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile izciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Temsili sancak törenine 20 civarındaki köy korucusun dönemin askeri kıyafetleri giydirilerek atlarla sancak getirildi askere teslim edildi. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camiinde azan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende öğrenciler şiir okudu.

Sarıkamış Harekatı'nın tarihi geçmişi ve Türkiye için önemini anlatan Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi: "O yiğitlerin kanları bu toprakların bedeli. Toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu millet bu topraklarda var olacaktır. Bu vatan parayla satın alarak yerleştiği topraklara bugün Kudüs'ü başkent sayma saçmalığını ortaya koyan İsrail gibi kurulmadı. Hocalı'da kundaktaki bebeklerin derisini yüzerek akla gelmeyen işkencelerce katliam yaparak zorla işgal ettikleri Karabağ bize ait diyen Ermeniler gibi kurulmadı. Burası bir yiğitlik erlik meydanıdır. O yiğitler ki tarihte eşi benzeri olmayan sayısız kahramanlıklar yapmış, yapmaya devam eden bir milletin çocuklarıydı. Bu dağ başlarında, ayazda, tipide onları buraya getiren, ısıtan tek şey yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki o yiğitlerin torunlarıyız."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, "Bir milleti millet yapan unsurların başında hiç şüphesiz, sahip olduğu milli ve manevi değerlere bağlı kalarak, birlik ve beraberliğini devam ettirmesi gelmektedir. Her bir karışında şehitlerimizin kanı olan bu coğrafyada, ecdadımızın bize bıraktığı aziz vatan toprağında bugün hür bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız kuşkusuz şehitlerimiz ve atalarımız sayesindedir. Geçmişte atalarımız, işte bu milli ruhla Malazgirt'ten Kosova'ya, Viyana'dan Çanakkale'ye kadar sayısız mücadele vermiş ve izahı imkansız zaferlerin altına imza atmıştır" dedi.

Bundan tam 103 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusunun, bu toprakları düşman elinden kurtarmak ve korumak için en büyük kayıplarını verdiğini belirten Başkan Sekmen, "18 gün boyunca hastalıkla, açlıkla ve soğukla mücadele eden kahraman Türk askeri, Allahuekber Dağları'nda hem çetin kış şartları hem de düşmanla savaşarak şühedaya yürümüştür. "Ölürsem vücudumu toprağa gömmeyin kendinize siper yapın" diyen nice vatan evladını bağrında taşıyan bu toprakları düşmana çiğnetmemek için serden, anadan, babadan ve yardan vazgeçen yiğitlerimizi, kahramanlarımızı asla unutmamalıyız" dedi.

Törende daha sonra Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Bardız Yaylasındaki şehitlik ziyaret edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende, jandarmanın arama köpekleri de yer aldı. Erzurum Valiliği törene katılanlara Türk Bayraklı bere ve atkı dağıttılar.