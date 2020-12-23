Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi, Sarıkamış'ta 106 yıl önce şehit olan kahramanlar için Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Sarıkamış Şehitler Anıtı önünde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti 26'ncı dönem Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Burada bulunan Sarıkamış Şehitler Anıtı'nı büyüterek daha güzel bir hale getireceklerini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Şairimizin dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bize bu güzel vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif'e sorduklarında, 'Rabbim bir daha Türk milletine İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin' demiş. Zor bir coğrafyadayız. Şu anda 7 düvele, hatta 8 düvele karşı tank gibi mücadele veriyoruz. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız.

Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin milletlerin geleceği olmaz. Tarih tekerrürden ibarettir. Dolayısıyla vatanımız, milletimiz, ülkemiz, devletimiz, istikbalimiz, ikbalimiz, hürriyetimiz varsa, bu nasıl var? Bunu nesillerimiz öğrenmeli ve vatanımıza, devletimize, ülkemize sahip çıkmalı. Çünkü vatan, avro, dolar, soğan, patatesle satın alınmıyor. Neresine baksanız şehit kanlarıyla sulanmış olan bir vatan coğrafyamız var, bu vatan böyle bir vatan. Bu vatana sımsıkı sarılacağız, kardeşlerimize sarılacağız, dışarıdaki oyunlara gelmeyeceğiz. Kürt, Türk, Alevi, Sünni bunların hepsi kardeştir. İran şu an topun ağzında. İran, Suriye, Libya, Yemen ne halde? Dolayısıyla bu oyunun geldiği ateş sınırımız. Oyunlara gelmeden dirliğimize, kardeşliğimize, birliğimize, devletimize, cennet parçası toprağımıza sahip çıkacağız."

Konuşmaların ardından Sarıkamış Şehitler Anıtı'na dualar eşliğinde karanfil bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız