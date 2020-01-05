Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü (2)

05.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:17

BAKAN PAKDEMİRLİ: ÇANAKKALE'DE YANMIŞ, KARSTA DONMUŞUZ

'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor, Gençlik Şühedanın İzinde' yürüyüşünün ardından Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında şehit anıtına çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Zamanın donduğu yerdeyiz. Allahuekber nidalarını dağlara kazıyan şehitlerin yanındayız. Şehitlerin torunları, yiğitlerle büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin gençleriyle birlikteyiz" diyerek konuşmasına başladı. Pakdemirli şunları söyledi:

Kaynak: DHA