"Sarıkamış şehitleri" harekatın 107. yılında anılacak

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çoğunluğu donarak 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Valilik Gazi Toplantı Salonunda, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında her yıl ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı yapıldı.

Anma programında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kurumların yapacağı çalışmalar istişare edildi.

Toplantıda, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın 7-9 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılmasına karar verildi.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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