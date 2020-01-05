Sarıkamış şehitleri Hakkari'de anıldı

05.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:42

Hakkari'de Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezine anma yürüyüş düzenlendi.

Hakkari-Durankaya kara yolundaki kayak merkezi yol ayrımına gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri ile vatandaşlara üzerinde ay yıldız bulunan atkı ve bereler dağıtıldı.

Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla yol ayrımından kayak merkezine kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, yaptığı konuşmada, 105 yıl önce bu toprakları vatan yapmak için gözlerini kırpmadan şehit olan 90 bin Sarıkamış şehidini anmak, onların kahramanlıklarını, yiğitliklerini bir daha hissetmek için 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan bölgesine yürüdüklerini söyledi.

1877'deki Osmanlı-Rus savaşında Sarıkamış, Kars, Batum ve Ardahan'ın Ruslar tarafından işgal edildiğini anımsatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Buralar 40 yıl esaret altında kalmıştı. İşte onları bu esaretten kurtarmak için o zamanki kahraman komutanlarımız, askerlerimiz, yöneticilerimiz, milletimiz, Sarıkamış'ta taarruza kalktı. Mehmetçiğimiz orada kahramanca savaştı. Onun için bu topraklar dünyanın en kutsal toprakları. Çünkü en çok şehit kanı bu topraklarda var."

Vatan, devlet, din ve bayrak için ülkenin farklı yerlerinde ve değişik ülkelerde şehitler verildiğini aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sadece Hakkari'de 3 bin 250'nin üzerinde şehidimiz var. Bunun 750'ye yakını Hakkarili. Biz sadece burada değil, gerektiği zaman sınırlarımızın dışında da, gönül coğrafyamızda şehitler veriyoruz. Bizim gönül coğrafyamız mağdur, mazlum milletlerin olduğu her yerdir. Gerektiği zaman Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ya da dünyanın başka bir tarafında mağdur ve mazlum bir millet varsa biz millet olarak her yerde şehit olmaya, şehit vermeye hazırız."

Program, pistte gösteri yapan kayakçılar ile güvenlik güçlerinin, taşıdıkları Türk bayrağını Akbıyık'a teslim etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci, asker ve polisler katıldı.

Kaynak: AA