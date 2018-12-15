Sarıkamış Şehitleri, Esenyurt'ta Anıldı

Sarıkamış Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, binlerce askerin donarak şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt'ta saygı yürüyüşü ve nöbeti tuttu.

Sarıkamış Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği binasının önünde mehter dinletisiyle başlayan başlayan "90 bin Sarıkamış şehidi anısına saygı nöbetindeyiz" başlıklı program, Esenyurt Üniversite Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüşe, Esenyurtlu vatandaşlar dua ve alkışlarla destek verdi.

Esenyurt Üniversite Meydanı'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta şehit olan bir dedenin torunu olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Programın milli birlik ve beraberlik duygularının yaşatılması açısından çok değerli bulduğunu aktaran Alatepe, programı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Sarıkamış Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Nafiz Özdemir, Sarıkamış'ta donarak can veren askerlerin anılarını, ömürleri oldukça yaşatacaklarını ve anma programını her yıl daha kapsamlı hale getirerek devam ettireceklerini söyledi.

Sanatçı Recep Ergül de Sarıkamış şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Osmanlı askeri kıyafeti giymiş gençlerin de bulunduğu vatandaşlar, meydanda yaklaşık 1 saat nöbet tuttu. Sinevizyon gösterisinin ardından program lokma tatlısı ikramıyla son buldu.

Programa Esenyurt İlçe Kaymakamı Vural Karagül, Beylikdüzü İlçe Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız da katıldı.