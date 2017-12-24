Sarıkamış Şehitleri anısına Spil'e yürüdüler

Manisalı sivil toplum kuruluşları Sarıkamış Şehitleri için toplandı

-6 derecede Spil'e yürüyüş



MANİSA - Manisa'da 11 sivil toplum kuruluşu Sarıkamış Şehitleri anısına 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Manisa'da 11 sivil toplum örgütü Sarıkamış Şehitleri için bir araya geldi. Manisa Cumhuriyet Meydanındaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı önünde toplanan grup burada dev Türk Bayrağı açarak önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Demir, "Biz 103 yıl önce dedelerimizin o gün yaşadığı şartları bir nebze bugün burada yaşamak amacıyla bir çok sivil toplum kuruluşuyla beraber bu yürüyüşü başlatıp Spil Dağı'na kadar yürümeyi hedefliyoruz. Bu acıları bir nebze olsun hissettirmeyi hedefliyoruz. Şehitlerimiz o gün nasıl bir acıyla hayatları son bulmuşsa biz millet olarak 103 sonra bu acıları anlamak için böyle bir yürüyüş düzenledik. Ortalama AKUT ekipleriyle beraber 3 saatlik bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bugün Spil'e kar yağması bizim için muhteşem oldu. O gün dereceler -42 dereceyi gösteriyordu. Bugün dereceler -6'yı gösteriyor. 90 bin şehit o dağlarda bu vatanı korumak için şehadete yürüdüyse biz sadece -6 dereceyle yürüyeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Manisa Spil Dağı Milli Parkı zirvesine doğru yürüyüşe geçti.