Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Tunceli

Tunceli'de şehitler yoğun kar yağışı altında yapılan yürüyüşle anıldı.

Ovacık ilçesinde, Kaymakam Selçuk Haskırış, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, İl Müftüsü Aşır Durgun, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler Kaymakamlık önünde toplandı.

Tunceli Valiliği, Ovacık Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla Öveçler köyündeki Ovacık Kayak Merkezi'ne kadar yoğun kar yağışına rağmen yürüdü.

Ekinlikte konuşan Kaymakam Selçuk Haskırış, Ovacık ilçesinde ilk defa düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine her yıl ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Sarıkamış denilince insanların aklına en çok hüznün geldiğini belirten Haskırış, "Evet Sarıkamış bir hüzündür. Çünkü binlerce askerimizin cephede düşmana bir kurşun bile atamadan donarak şehit olduğu hüzünlü bir andır." dedi.

Sarıkamış'ın aynı zamanda bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Haskırış, "Vatanı için canlarını seve seve feda eden yiğitlerimizin toprağa düştüğü bir yerdir aslında Sarıkamış. Sarıkamış binlerce vatan evladının 'Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik' demesinin adıdır. 'Yaşamaksa üstünde bir gün istiklalsiz, yatarım altında ebediyen kefensiz' diyen Mehmetlerin mezarıdır. Cesaret ve vatan aşkıyla hakka yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alevi dedesi Yaşar Toprak ve İlçe Müftüsü Maksut Fındıkçı dua etti.

Kaynak: AA