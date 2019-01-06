Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında şehitler anısına Samsun, Tokat, Çorum, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da yürüyüşler yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde toplanan vatandaşlara Türk bayrağı, bere ve atkı dağıtıldı. Buradan başlayan yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş, Hüseyin Dede Türbesi'nde son buldu.

Vali Osman Kaymak, katılımcılara teşekkür ederek, "Bundan 104 yıl önce 90 bin şehidimiz bizlerin geleceği, vatanın birliği, huzur içinde yaşamamız için canlarını verdi. Rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Gençlerin onların yolundan gittiğini, onları unutmadığını bu yürüyüşle göstermiş olduk." dedi.

Yürüyüşe, Alaçam Kaymakam Vekili Bahar Kaya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Arı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşe katılanlara çorba ve keşkek ikram edildi.

Tokat

Tokat'ta vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar Garnizon Şehitliği'ne kadar yürüyerek, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanapaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Çorum

Çorum'daki Pir Baba Parkı önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.

Öğrenciler, dev Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişi taşıdı.

Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik'e kadar yürüyen grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Sarıkamış Harekatı'nın hafızalarda yer almış ölümsüzlük destanı olduğunu ve bu destanın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Eğer, "Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçik'in bu acı destanı, bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşlik destanıdır." diye konuştu.

Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak kabirlere karanfil bırakıldı.

Törene Vali Mustafa Çİftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Sinop

Sinop'ta İskele Meydanı önünden başlayan yürüyüşe, Vali Köksal Şakalar, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali Şakalar, harekatın tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

Programda, Sarıkamış şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kastamonu Kalesi'ne kadar yürüdü.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.

Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Amasya

Amasya'daki Saraydüzü Kışlası önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Şehzadeler Geziyolu'na kadar yürüdü.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, "Ecdadın o kahraman çocukları eksi 45 derecede nereye yürüdüklerini sorgulamadan sadece vatan uğruna yürüdü." dedi.



Çocukların, ecdadını unutmaması gerektiğini belirten Varol, şunları kaydetti:



"Gençlerimizi gördüğümde çok ciddi umut taşıyorum. Bu toplum çok sıkıntılar yaşadı, hepsinin karşısında dimdik duruyor. Bugün belirli bir standartta, huzur içinde yaşıyorsak, kahraman ecdadın sayesinde olduğunu unutmamamız lazım. Ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödeyemeyiz. Vatanımızın huzuru için, bizlerin güvenliği için canını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."



Katılımcılara çay ve simit ikramının yapıldığı etkinlik, okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA