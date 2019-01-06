Sarıkamış Şehitleri Anılıyor
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Erbaa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yaklaşık 500 kişi Gazi Bulvarı'ndan başlayan 5 kilometrelik yolda "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Erbaa Şehitliği'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
Program, şiirlerin ve Sarıkamış şehidinin eşine gönderdiği mektubun okunması, şehitlerin kabrine karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA