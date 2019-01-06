Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta anma etkinlikleri düzenlendi.

Malatya'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Türk milletinin vazgeçilmez değerleri bulunduğunu ve bunlardan birinin vatan olduğunu söyleyen Baruş, şöyle devam etti:

"Vatan, gerektiğinde uğrunda canını vermeye hazır olduğunuz topraktır. Vatan her bir karışını kanınızla suladığınız, her bir karışına canınız kadar değer verdiğiniz topraktır. Türk milleti tarih boyunca aziz vatan toprağını korumak için büyük uğraş verdi. Anadolu'daki bin yıllık tarihimiz Malazgirt ile başlayan İstanbul'un fethi ile devam eden bu topraklarla bu millet büyük destanlar yazdı. Bugün andığımız Sarıkamış şehitleri de milletimizin belleğinde unutulmaz yer etmiş destanlardan birini yazdı."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.



Etkinliğe Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa kent merkezinde çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve omuzlarında ay yıldızlı atkılarıyla Topçu Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, yağmur altında, 100 metrelik bayrak taşıdı. Tekbir ve salavat getiren grup, Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiği gruptakiler, zaman zaman "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Harekat sırasında 90 bin askerin düşmana, yokluğa ve dondurucu soğuğa karşı vatan uğruna şehadete yürüdüğünü ifade eden Alp, şöyle konuştu:

"Sarıkamış, şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olarak hafızalarımızda yer almış yiğitlik destanıdır. Bu harekatın icrasında, Mehmetçiklerimizin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, milli ve manevi değerlerimiz uğruna 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin üstün bir cesaret ve fedakarlık gösterdikleri Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da Ulu Cami önünde başlayan anma yürüyüşü, Cumhuriyet Spor Salonu önünde sona erdi.

Spor salonunda devam eden anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda şehitler anısına Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Elbette tarihimiz sayısız kahramanlıklarla dolu. Malazgirt Zaferi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı bunlardan bazıları. Ecdadımız her dönemde mesele vatan, bayrak, vatan toprağı olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümüş. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

Kilis

Kilis'te Karataş Parkı önünde başlayan yürüyüş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde geçmişi bir kez daha anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Arkaltı, "Allahuekber Dağları'nda 90 bin askerimiz vatan uğruna şehit oldu. Sarıkamış, hikayelerin en hüzünlü olanıdır. Bu uğurda söylenecek söz azdır. Yokluk içinde buradaki yalçın dağları aşmaya çalışan ayakkabısız, paltosuz çocuklara minnet borçluyuz." diye konuştu.

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kahramanmaraş

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın ne şartlarda gerçekleştirildiğini gençlerin bilmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma programı düzenlediklerini ifade etti.

Kabakcı, "Gençlerimizin 104 yıl önce Allahuekber Dağları'ndaki mücadeleyi anlamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Geçmişte atalarımız yedi düvelde mücadele verirken, bugün ise yine Afrin'de, Münbiç'te ülkemiz terörle mücadele vermektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA