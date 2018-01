Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da yürüyüş düzenlendi.



Kütahya



Kütahya'da düzenlenen yürüyüş Zafer Meydanı'nda başladı. Anma programının yapılacağı Ziraat Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ne kadar devam eden yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler Türk bayraklarıyla, Germiyan Okçuluk Tekkesi üyeleri de geleneksel kıyafetleriyle katıldı.



Vali Ahmet Hamdi Nayir, anma programında yaptığı konuşmada, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sarıkamış'a bugüne kadarki tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.



Şehitlerin, bu toprakların bağımsızlığı ve aziz milletin özgürlüğü için en kıymetli varlıkları olan canlarını verdiğini hatırlatan Nayir, şöyle konuştu:



"Milletlerin sahip olduğu bazı değerler, can pahasına korunacak değerlerdir. Sarıkamış şehitlerini anmak için zamanı ve zemini iyi bilmek lazım. Çok zor zamanda ve çok zor zeminde verilmiş bir mücadeleydi. Sonucunda da rütbelerin en yükseği olan şehitlik rütbesine yükselen bir mücadele vardı o gün orada. Daha sonraki süreçte de yaşanan her hadisede bu millet sahip olduğu mukaddes değerler için gözünü kırpmadan değerlerimizi korumak için canını vereceğini her vesilede de ortaya koymuştur. Sarıkamış tarihte yaşanmış, tarihe gömülmüş bir anı değildir. Bu milletin damarına işlemiş, karakterinde var olan bir olgudur."



Program, Sarıkamış şehitlerini anlatan belgesel gösterimiyle sona erdi.