Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Düzce'de Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği düzenlendi.



Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte, ellerindeki 30 metrelik bayraklarla, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ile Topuk Yaylası Göleti etrafında gençler, yaklaşık 3 saat yürüdü.



Alanda toplanan yaklaşık bin kişi, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.



Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın Türkiye için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.



Gencecik delikanlıların düşmana karşı değil, soğuğa mağlup olduğunu ifade eden Dereci, "Bu harekat, milletimizin hafızasına kazınmış acı bir hatıradır. Sarıkamış şehitleri, yazlık giysiler ve çarıklarla eksi 45 derece soğukta kahramanlık destanı yazmıştır. Mehmetçiğimiz, Sarıkamış'ta bütün imkansızlıklara rağmen vatanını, canı pahasına korumuştur." diye konuştu.



Sarıkamış Şehitleri'nin evlatları olarak onları saygıyla yad ettiklerini belirten Dereci, "Böyle bir ecdadın temsilcileri olarak, gençlerimizle birlikte bu emanete sahip çıktığımızı burada gösterdik. Bu birlik ve beraberlik oldukça devletimiz her türlü tehdidi bertaraf edecektir. Bu yolculuğumuzda özellikle gençler, şehitlerimizi hiç unutmayacak, rahmet ve şükranla hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Program sonunda katılımcılara Türk Kızılayı tarafından çorba ikram edildi.



Yürüyüşe, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Alay Komutanı Vekili Mustafa Çetinkaya, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar gençlik dernekleri, spor kulüpleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.